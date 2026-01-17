L’anno senza estate l’impatto sul clima e i rischi anche sottomarini | perché i vulcani ci riguardano molto da vicino

L’attività vulcanica può influenzare il clima globale e rappresenta un rischio reale per le comunità vicino ai vulcani. L’anno senza estate del 1816 è un esempio delle conseguenze delle eruzioni sulla temperatura mondiale. Comprendere questi fenomeni è fondamentale per valutare i pericoli, anche sottomarini, e prevenire eventuali catastrofi future. Un’analisi approfondita aiuta a sensibilizzare sull’importanza di monitorare e studiare i vulcani più attivi.

Roma, 17 gennaio 2026 – Ma che impatto hanno le eruzioni vulcaniche sul cambiamento climatico? Ancora: possiamo avere un'altra Pompei, un'eruzione distruttiva come quella del Vesuvio nel 79 d. C.? Lo abbiamo chiesto a Roberto Sulpizio, professore associato di Vulcanologia all'università di Bari con una grande esperienza internazionale e a Gianluca Groppelli, ricercatore del Cnr Igag (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria) di Milano. Sulpizio: "Un'altra Pompei? Naturalmente ci auguriamo tutti di no ma tecnicamente è possibile. L'eventualità che un vulcano con intorno una densità di popolazione come a Napoli possa eruttare sicuramente può provocare danni comparabili con quelli di Pompei.

