Lang e Lucca 63 milioni in panchina in attesa che arrivi l’offerta buona Gazzetta

Lang e Lucca, con un investimento complessivo di 63 milioni, sono ancora in attesa di un’offerta che possa soddisfare le aspettative della società. Il mercato estivo non ha portato i risultati sperati, e anche Beukema, per cui sono stati spesi 31 milioni, sarà oggi in campo. La situazione evidenzia le difficoltà nel trovare le giuste soluzioni per rafforzare la squadra.

Lang e Lucca, il mercato estivo che non ha funzionato. Va aggiunto anche Beukema (31 milioni) che oggi sarà in campo. Il Napoli ha speso tantissimo ma ha speso male. Fatta eccezione per Hojlund e per Milinkovic che comunque ha rimpiazzato Meret. Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Quella che dall'alto sembrerà una panchina in realtà è una cassaforte e per contare sessantatré milioni di euro Lorenzo Lucca è un gigante, due metri e zero uno, forse pure per questo è costato di più: 9 milioni a giugno, per un prestito a uso e consumo delle rispettive esigenze di Napoli e Udinese, altri ventisei il prossimo primo luglio.

