Lang di nuovo sul mercato | il Napoli prepara le mosse in attacco

Il Napoli si prepara a rinforzare il reparto offensivo con l’obiettivo di migliorare la rosa per la seconda parte della stagione. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di Noa Lang, il cui ritorno nel mercato di gennaio potrebbe rappresentare una soluzione strategica. La società sta valutando le opzioni disponibili per rafforzare la squadra e mantenere alta la competitività in campionato e in ambito europeo.

Il nome di Noa Lang torna al centro delle manovre di gennaio. Secondo la Repubblica, l'esterno olandese è nuovamente considerato cedibile già in questa finestra: sullo sfondo resta forte l'interesse del Galatasaray, mentre si è fatta avanti anche la Roma. La valutazione fissata dal Napoli è di 27 milioni di euro; un'eventuale uscita consentirebbe al club di sbloccare il mercato a saldo zero e offrire a Antonio Conte due innesti mirati. La priorità in entrata resta il centravanti. In cima alla lista c'è Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, impegnato domenica nella finale di Coppa d'Africa. Gli azzurri attendono l'esito dell'ultimo atto continentale prima di valutare l'affondo: l'operazione potrebbe essere impostata su una cifra complessiva attorno ai 5 milioni di euro, ingaggio compreso.

