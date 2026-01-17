Lanciano un monopattino e colpiscono un' anziana | denunciati due minorenni

Due minorenni napoletani, rispettivamente di 15 e 16 anni, sono stati denunciati dalla polizia per aver lanciato un monopattino da un terrazzo, colpendo un’anziana in Piazzale Tecchio lo scorso 15 gennaio. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e adottare le misure appropriate.

Ieri la polizia ha denunciato un 16enne ed un 15enne, entrambi napoletani, per i fatti avvenuti lo scorso 15 gennaio in Piazzale Tecchio dove era stato segnalato il lancio di un monopattino, dal terrazzo superiore della struttura del Ser.D., che aveva colpito una donna - che stava transitando -, poi trasportata presso l'ospedale Cardarelli per le ferite riportate. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai soggetti ritenuti responsabili. Nello specifico, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo, ha consentito di individuare due giovani che, dopo aver lanciato il monopattino, sono scappati a bordo di un ciclomotore.

