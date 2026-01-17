L’amore si muove | al Galoppatoio Reale di Portici la sesta edizione dell’evento solidale

Il Galoppatoio Reale di Portici ospita la sesta edizione di un evento dedicato alla solidarietà, un’occasione per condividere musica e impegno a favore dell’Associazione Pestalozzi. Una serata che unisce comunità e sensibilità, promuovendo iniziative solidali in un contesto suggestivo e accogliente. Un’occasione per sostenere progetti di inclusione e supporto, contribuendo a fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.

Una serata di musica e solidarietà al Galoppatoio Reale di Portici per sostenere l'Associazione Pestalozzi.. Torna, con il patrocinio della Città di Portici, la sesta edizione di L'amore si muove, la serata musicale ideata e promossa da Alberico Lombardi a sostegno dell' Associazione di promozione sociale Pestalozzi. Una serata di musica e solidarietà. L'iniziativa, ormai appuntamento atteso dalla comunità, nasce con l'obiettivo di unire musica, inclusione e solidarietà. Partecipare significa contribuire concretamente alle attività dell'associazione, impegnata nel supporto educativo e sociale dei più fragili.

