L’America che non mangia mastica | Willy Vlautin e Ron Rash

In questa riflessione, Willy Vlautin e Ron Rash ci conducono in un’America silenziosa e spesso ignorata, fatta di campagna, fatica e solitudine. Un territorio che si distingue dalla superficie patinata dei grandi eventi, rivelando le sfumature di una realtà più autentica e meno urlata. Un’immagine diversa, più sobria, di un paese che vive lontano dai riflettori, fatta di uomini e donne che “mangiano” con il lavoro e la resistenza quotidiana.

C’è un’America che non brilla, che non twitta e che non vota nelle convention patinate. È l’America che puzza di fieno bagnato, di gasolio agricolo e di solitudine. Willy Vlautin è il suo profeta laico, e con La ballata di Charley Thompson (traduzione di Fabio Genovesi; Jimenez Edizioni), ci consegna un romanzo di formazione che è, in realtà, un’odissea di de-formazione, un viaggio verso il nucleo nudo dell’esistenza. Come già accadeva in Motel Life, Verso nord o nel climaticamente gelido Il cavallo, Vlautin costruisce una narrazione fatta di sequenze ipnotiche, dove il tempo è scandito da gesti minimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

