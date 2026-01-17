Una corretta preparazione fisica è fondamentale prima di affrontare le piste da sci. Esercizi di forza e resistenza aiutano a prevenire infortuni e migliorare le performance, rendendo la vacanza invernale più sicura e piacevole. Investire nel training prima della partenza permette di godersi al massimo sport e relax senza rischi.

di Marina Santin Gli sport più amati dell’inverno come sci, sci di fondo e snowboard, sono un toccasana per il corpo e la mente perché coniugano i benefici di un allenamento a un intenso benessere psicologico. Oltretutto, sebbene siano sport di resistenza, fanno consumare molte calorie. In un’ora possono variare da 250 a 600 in base all’intensità, arrivando anche a 1000 nello sci di fondo ad alto ritmo. Inoltre, sono discipline complete, che stimolano sia i muscoli della parte inferiore del corpo, come gambe e glutei, che quelli della parte superiore, ovvero braccia, spalle e addome, portando a un incremento della massa muscolare, a una maggiore tonicità ed elasticità e a un miglioramento della postura e dell’equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’allenamento è necessario prima di mettersi sulle piste da sci I muscoli devono svolgere esercizi sia di forza che di resistenza. La vacanza bianca non diventa nera se ci si prepara

Leggi anche: 5 ristoranti di montagna a Milano che ti fanno sentire come se fossi sulle piste da sci

Leggi anche: L’Equipe: nella prevenzione sulle piste da sci, gli italiani meglio di noi (in Italia obbligo del casco sulle piste)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Familiarizzare con il suono CQU e con le parole che lo contengono non è facile per i bambini. È necessario un allenamento frequente per interiorizzare le regole ed essere sicuri di non sbagliare. Per introdurre il suono CQU vi propongo una simpatica storia c - facebook.com facebook