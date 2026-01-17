L' albero degli zoccoli di Ermanno Olmi | al Rouge et Noir proiezione speciale di Istituto Luce

In occasione del centenario dell'Istituto Luce, Luce Cinecittà presenta una proiezione speciale de

Per festeggiare i primi 100 anni di vita dell'Istituto Luce, Luce Cinecittà riporta nei cinema italiani alcuni grandi film che hanno fatto la storia della sua distribuzione. E al Rouge et Noir è possibile apprezzare questa rassegna: un titolo per ogni mese, fino a luglio 2026. Film firmati da maestri e da talenti che lo sarebbero divenuti, con interpreti memorabili, e che hanno trionfato nei festival e nei premi più importanti. Martedì 20 gennaio alle 17:30 proiezione unica del film L'albero degli zoccoli (1978, 185 min.) di Ermanno Olmi.Se volete capire quanto il cinema sia una macchina che trasporta nel tempo e nello spazio, basta salire a bordo di questo capolavoro di Ermanno Olmi, Palma d’oro a Cannes nel 1978 (e David di Donatello, Nastro d’argento, César, BAFTA. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

