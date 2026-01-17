L' agorà le vetrate eleganti il parco e un mega orto didattico | la nuova scuola da 17 milioni di euro

A Concorezzo, in via Ozanam, sta sorgendo una nuova scuola primaria dal valore di 17 milioni di euro. Il progetto comprende un’agorà centrale, ampie vetrate eleganti, un parco verde e un grande orto didattico. Un edificio progettato per offrire un ambiente didattico innovativo, funzionale e sostenibile, pensato per favorire l’apprendimento e il benessere degli studenti.

L'agorà, le vetrate eleganti, il parco e un mega orto didattico. A Concorezzo nascerà la nuova scuola primaria di via Ozanam. Con la pubblicazione nei giorni scorsi dell'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Mauro Capitanio in qualità di commissario straordinario, è stata infatti assicurata la prosecuzione del cantiere in città. Il provvedimento, spiegano dal Comune, definisce le modalità operative che consentono al Consorzio Itm, appaltatore dell'intervento, di proseguire nelle attività di realizzazione dell'opera avvalendosi dell'affiancamento della società milanese Hana, specializzata in edilizia scolastica, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma e imprimere un ulteriore impulso alle attività di cantiere.

