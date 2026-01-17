L’Africa si è ripresa il suo calcio | in semifinale 4 allenatori nati in casa

L'Africa si conferma protagonista nel calcio continentale, con quattro allenatori locali in semifinale. Tra tifosi di diversa provenienza, arbitraggi contestati e episodi caratteristici, il torneo riflette la passione e la diversità del continente. Un momento di crescita e di consolidamento del calcio africano, che continua a sorprendere e a farsi apprezzare a livello internazionale.

Domenica Marocco e Senegal si giocano la Coppa d'Africa. Si archivia un successo organizzativo da parte della nazione ospitante, ricca di formazioni allenate da tecnici africani. Chissà che qualche squadra europea non decida di affidarsi presto a uno di loro Il solito, variopinto caleidoscopio di tifosi sugli spalti (in verità non sempre da tutto esaurito), qualche arbitraggio discutibile e notizie folkloristiche, come l'annuncio della sospensione (poi revocata) della nazionale del Gabon da parte della locale federazione a causa della "vergognosa" (così si leggeva nel comunicato ufficiale) prestazione offerta da Pierre-Emerick Aubameyang e compagni nella competizione (le Pantere sono finite ultime nel loro girone).

