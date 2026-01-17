La prima impressione spesso si forma attraverso pochi elementi: una parola, un tono di voce, un'espressione. Questi dettagli possono influenzare profondamente la nostra percezione di una persona, riscrivendo l’immagine mentale che ne abbiamo. La ricerca mostra come anche piccoli segnali siano in grado di modificare il nostro giudizio, sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai segnali non verbali e alle sfumature comunicative.

La prima impressione non è tutto: può bastare una parola o il tono di voce a riscrivere la nostra rappresentazione mentale di una persona. Lo studio . Lo ha dimostrato una ricerca dell’ Università di Milano-Bicocca, a cura di Matteo Masi e Marco Brambilla del dipartimento di Psicologia, che rivela come sia sufficiente ascoltare poche parole della voce di una persona per cambiare l’immagine del volto che conserviamo nella nostra mente, la sua rappresentazione mentale. Lo studio è stato pubblicato su Social psychological and personality science. Facendo ricorso alla tecnica della reverse correlation, i ricercatori hanno visualizzato le rappresentazioni mentali dei volti prima e dopo l’ascolto di una voce positiva o negativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La voce può riscrivere l’immagine mentale dei volti: la ricerca

Leggi anche: La voce può cambiare il modo in cui immaginiamo i volti: il motivo è nel nostro cervello

Leggi anche: Matthew McConaughey contro l’Ai: brevetta la sua immagine e la sua voce voce per difendersi dai deepfake

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bastano poche parole pronunciate con un tono di voce dolce e garbato oppure freddo e ostile per riscrivere la rappresentazione che il nostro cervello si è fatto di una persona - facebook.com facebook

Bastano una parola o un tono di #voce positivo per farci riformulare la nostra prima rappresentazione mentale, quando negativa. E vale anche il contrario. La ricerca di Matteo Masi e Marco Brambilla del dipartimento di Psicologia x.com