La via giudiziaria alla Fed

L’intervento di Donald Trump contro la Federal Reserve rappresenta un episodio senza precedenti nella storia recente degli Stati Uniti. Questo scontro, che coinvolge questioni di politica monetaria e autonomia della banca centrale, ha attirato l’attenzione di analisti e istituzioni finanziarie. Di seguito, approfondiamo gli sviluppi e le implicazioni di questa controversia, analizzando i possibili scenari e le ripercussioni sul sistema economico globale.

L’11 gennaio Jerome Powell, presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato che l’istituto è minacciato da un’azione legale del dipartimento della giustizia, scaturita da un progetto di ristrutturazione della sede dell’istituto. In un video pubblicato sul sito della banca centrale, un fatto senza precedenti, Powell ha sostenuto che si tratta di un’altra delle molteplici pressioni esercitate dal presidente statunitense Donald Trump per spingere la Fed ad abbassare di più e in fretta i tassi d’interesse. Attualmente i tassi di riferimento sono intorno al 4,5 per cento, mentre secondo Trump dovrebbero scendere all’1 o al massimo al 2 per cento. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La via giudiziaria alla Fed Leggi anche: Trump, nuovo assalto alla Fed. Indagine penale sul presidente Powell Leggi anche: Fed, ora media Usa danno Warsh in vantaggio nella corsa alla presidenza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scontro senza precedenti Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve; Trump contro la Fed: l’assalto politico all’ultimo pilastro dell’America; Trump all’assalto della Fed -; Braccio di ferro fra Powell e Trump, quando la politica sfida le banche centrali. Inchieste, inflazione e tassi d’interesse: cosa c’è in gioco. La via giudiziaria alla Fed - L’assalto di Donald Trump alla banca centrale degli Stati Uniti ha registrato un salto di qualità, innescando uno scontro senza precedenti. internazionale.it

