La vera storia dello stoccafisso | dal naufragio in Norvegia a Venezia

La storia dello stoccafisso è strettamente legata a un episodio di naufragio in Norvegia, che portò alla scoperta di questa preziosa materia prima. Questa tradizione, poi, si è radicata nella cucina veneziana, contribuendo a definire un patrimonio gastronomico unico. Dietro a questa vicenda si nasconde un personaggio spesso trascurato, il cui ruolo è fondamentale per comprendere le origini e lo sviluppo di questa specialità.

C’è un personaggio ingiustamente dimenticato nella storia della gastronomia italiana, a cui la città di Venezia deve molto del suo patrimonio culinario. Parliamo di Pietro Querini: mercante, navigatore, Senatore della Repubblica di Venezia nel XV secolo, fu colui che portò lo stoccafisso che gustiamo oggi sulle rive del Mar Adriatico, dalla Norvegia alla città lagunare. Il naufragio che cambiò la storia. A volte le grandi scoperte nascono da una (mancata) catastrofe. È il caso dello stoccafisso, che oggi chiamiamo baccalà, arrivato in Italia grazie a un naufragio nel gelido mare del Nord. Era il 25 aprile 1431 quando Pietro Querini salpò da Candia con un carico prezioso: 800 barili di Malvasia, spezie, cotone e cera. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La vera storia dello stoccafisso: dal naufragio in Norvegia a Venezia Leggi anche: “Vorrei cantare insieme a voi”: la vera storia dello spot Coca-Cola che ha segnato i Natali italiani Leggi anche: Luke Perry e la vera storia di Beverly Hills 90210 il documentario che sfata i miti dello show business Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La vera storia dello stoccafisso: dal naufragio in Norvegia a Venezia - Salvato dai pescatori norvegesi, Pietro Querini scoprì lo stoccafisso e lo portò a Venezia, dove divenne il baccalà della tradizione veneta ... panorama.it

Si celebra Sant'Antonio Abate. Ecco la vera storia di una delle figure più potenti e amate - facebook.com facebook

"Viaggia e non dirlo a nessuno, vivi una vera storia d'amore e non dirlo a nessuno, vivi felicemente e non dirlo a nessuno: le persone rovinano le cose belle" ~Khalil Gibran ~Kaoru Yamada #art #DirloSoltanto x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.