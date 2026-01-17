La Valtur impone la sua legge al PalaPentassuglia | vittoria preziosa contro Milano

Valturi Brindisi ha ottenuto una vittoria importante contro Urania Milano, con il punteggio di 86-66, nel match valido per la 22ª giornata del campionato. La squadra di coach Bucchi ha confermato la propria solidità in casa, offrendo una prestazione equilibrata e concreta al PalaPentassuglia. Questa vittoria rappresenta un passo avanti nella stagione della formazione brindisina, che continua a rafforzare la propria posizione in classifica.

La New Basket rifila un ventello (86-66) all'Urania. Gara sempre in mano alla squadra di coach Bucchi, trascinata da un super Vildera e da un Cinciarini illuminante. Mercoledì prossimo impegno importantissimo a Cividale BRINDISI - Nella sua versione casalinga, la Valtur Brindisi continua a dare il meglio di se. Gli uomini di coach Bucchi non hanno steccato (86-66) nell'impegno contro l'Urania Milano andato in scena stasera (sabato 17 gennaio) al PalaPentassuglia, nell'anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie A. La partita è stata sempre in mano alla Stella del Sud, che fin dall'approccio ha difeso con aggressività, imponendo la sua legge nel pitturato, grazie alla prova maiuscola di Vildera.

