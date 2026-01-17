La vacanza in Puglia la convivenza a Lugano la lite al ristorante | la storia tra Elodie e Andrea Iannone

Recentemente si sono susseguite notizie sulla presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Dopo tre anni e mezzo di relazione, iniziata in Puglia, i rumors indicano difficoltà e tensioni. La loro storia, segnata da momenti condivisi tra vacanze e convivenza, sembra aver attraversato una fase complessa. Questa situazione ha attirato l’attenzione dei media, alimentando discussioni sul futuro della coppia.

Da settimana non si parla d'altro che della crisi che Elodie e Andrea Iannone starebbero vivendo. Tre anni e mezzo dopo l'inizio della loro relazione, nata sotto il caldo sole pugliese, il pilota di motociclismo e la cantante sembrano essere arrivati alla fine del loro percorso insieme. L'ufficialità ancora manca, ma gli esperti e i movimenti dei diretti interessati sembrano confermare l'ipotesi dell'addio. Ripercorriamo le tappe della loro storia d'amore. La cena Park Hyatt. Giugno 2022. Elodie e Andrea Iannone non si conoscono, ma si incontrano per caso a una cena organizzata da Diletta Leotta e il make-up artist Luca Cianciolo sulla terrazza del Park Hyatt a Milano.

