La targa a La Sapienza per i cubani morti per difendere Maduro

A La Sapienza è stata inaugurata una targa dedicata ai cubani deceduti durante il sostegno a Maduro. In un contesto in cui molte università italiane si confrontano con temi politici e sociali, questa dedica rappresenta un momento di memoria e riflessione, sottolineando l’importanza di ricordare figure coinvolte in eventi internazionali. La scelta di questa commemorazione si inserisce nel dibattito sul ruolo delle istituzioni accademiche e sulla memoria storica.

Le università del nostro Paese sono ormai diventate sedi politiche per i centri sociali e per i rappresentanti dei partiti più radicali della sinistra. Dilaga il pensiero unico, spesso imposto con la forza, che non lascia spazio ad altre correnti di pensiero alternative o anche solo moderate. Cambiare Rotta, organizzazione giovanile della Rete dei Comunisti, è riuscita a capillarizzarsi, ad attrarre a sé i piccoli gruppi dei collettivi per porli all'interno della sua area di influenza. Sembra avere particolare agio all'interno delle università del Paese, come dimostra quanto accaduto in queste ore a La Sapienza di Roma, dove sotto le loro insegne è stata affissa una targa in onore dei 32 militari cubani rimasti uccisi durante il raid americano per la cattura di Nicolas Maduro.

