La storia di Ulisse e Argo – idea regalo milan
Cerchi un’idea regalo milanese originale e significativa? Scopri la storia di Ulisse e Argo, un racconto ricco di emozioni e fedeltà. Dopo vent’anni di avventure e sfide, Ulisse torna sulla sua isola di Itaca, accompagnato dall’amore e dalla lealtà del fedele Argo. Un dono che celebra valori universali, perfetto per un compleanno speciale e per chi apprezza storie di coraggio e affetto autentico.
Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una idea regalo milan? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Dopo vent’anni di guerra e d’avventura, Ulisse torna alla sua casa, nella pietrosa isola di Itaca. Vi torna fingendo d’essere straniero: nessuno deve riconoscerlo. e nessuno lo riconosce, tranne Argo, il suo vecchio cane, che nel vederlo, nel sentirlo, muore d’emozione e di tenerezza. Dal ciglio del duro Ulisse sgorga una lacrima. Perché? Che cosa legava i due, l’uomo e il cane? ASIN?:? B00INHHLBI Editore?:? Einaudi Ragazzi Accessibilità?:? Scopri di più Data di pubblicazione?:? 25 febbraio 2014 Lingua?:? Italiano Dimensioni file?:? 1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argo, la mitica storia del cane di Ulisse è un inno all’amicizia e alla fedeltà che tutti dovremmo conoscere - Tra i cani più famosi di sempre che hanno fatto parlare di sé per le loro imprese, per la loro lealtà non vi sono solamente Hachiko, Balto, Lassie. greenme.it
Storia del cane Argo memoria di tre donne e dei loro destini - Con la regia di Serena Sinigaglia e il copione di Letizia Russo, al Gobetti lo spettacolo ispirato al libro di Mariagrazia Ciani ... torino.repubblica.it
La storia di Argo, il cane di Ulisse, affascina da sempre grandi e piccini, nella - Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. leggo.it
