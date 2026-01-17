La storia di Ulisse e Argo – idea regalo milan

Cerchi un’idea regalo milanese originale e significativa? Scopri la storia di Ulisse e Argo, un racconto ricco di emozioni e fedeltà. Dopo vent’anni di avventure e sfide, Ulisse torna sulla sua isola di Itaca, accompagnato dall’amore e dalla lealtà del fedele Argo. Un dono che celebra valori universali, perfetto per un compleanno speciale e per chi apprezza storie di coraggio e affetto autentico.

Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una idea regalo milan? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Dopo vent’anni di guerra e d’avventura, Ulisse torna alla sua casa, nella pietrosa isola di Itaca. Vi torna fingendo d’essere straniero: nessuno deve riconoscerlo. e nessuno lo riconosce, tranne Argo, il suo vecchio cane, che nel vederlo, nel sentirlo, muore d’emozione e di tenerezza. Dal ciglio del duro Ulisse sgorga una lacrima. Perché? Che cosa legava i due, l’uomo e il cane? ASIN?:? B00INHHLBI Editore?:? Einaudi Ragazzi Accessibilità?:? Scopri di più Data di pubblicazione?:? 25 febbraio 2014 Lingua?:? Italiano Dimensioni file?:? 1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

