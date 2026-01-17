LA STELLA Un 2025 da applausi chiuso alla BOclassic

Il 2025 si è concluso con grande soddisfazione per Nadia Battocletti, che ha consolidato il suo percorso di successo. Dopo aver conquistato l’oro ai campionati europei di corsa su strada nella 10 km e nella gara a squadre femminile, la stagione si è chiusa con una vittoria alla BOclassic. Un anno ricco di traguardi importanti, che testimoniano il suo impegno e la crescita nel panorama dell’atletica italiana.

Il 2025 è stato un anno incredibile per Nadia Battocletti, vincente dall'inizio alla fine. Il 13 aprile agli europei di corsa su strada ha vinto l'oro nella 10 km e nella gara a squadre femminile. Pochi giorni dopo, il 3 maggio, nel corso della Speed Race a Tokyo, è arrivata seconda nei 5 km su strada con il nuovo record europeo in 14'32". Il 25 maggio a Rabat nuovo record italiano sui 3000 in 8'26"27, al Golden Gala di Roma il 6 giugno toglie otto secondi al suo record italiano sui 5.000 (14'23"15). A settembre, mondiali di Tokyo, argento sui 10.000 metri con primato italiano (30'38"27) dietro alla Chebet che quest'anno non gareggerà per maternità, e poi bronzo sui 5.

