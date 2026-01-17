La stella ninja e non solo | le curiose armi trovate dentro una macchina

Durante un'ispezione, sono state rinvenute nella vettura alcune armi insolite e poco comuni. Si trattava di strumenti che, pur non essendo armi tradizionali, avrebbero potuto causare danni considerevoli. Questa scoperta solleva interrogativi sulla provenienza e l’uso di questi oggetti, evidenziando l’importanza di controlli accurati e della vigilanza sulle sostanze e strumenti trovati all’interno di veicoli.

Non erano certamente oggetti (o, per meglio dire, armi) convenzionali, ma avrebbero potuto far male eccome. A scovarle sono stati i carabinieri di Bressanone durante il controllo a una Mercedes C200 in sosta in quel di Millan. A bordo di essa i carabinieri hanno trovato due cittadini stranieri residenti a Bolzano: un 25enne e un 34enne, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. Vedendoli entrambi agitati, i carabinieri hanno capito che c'era qualcosa che non andava e quindi hanno iniziato a perquisire la macchina. Nell'ordine hanno trovato una mazza da baseball in legno nel bagagliaio, una lama artigianale in plastica tra il sedile e il tunnel centrale e, soprattutto, nella portiera anteriore sinistra una stella ninja (nota come shuriken) in metallo dotata di tre punte affilate.

