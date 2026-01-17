La Spezia ucciso a scuola dal compagno L’aggressore | L’ho accoltellato per la foto con la ragazza

A La Spezia, Zouhair Atif, 19 anni, ha ucciso a coltellate Abanoud Youssef, 18 anni, durante una lite avvenuta nell’istituto Einaudi-Chiodo. L’aggressore ha ammesso il gesto, spiegando di aver agito a seguito di una discussione legata a una foto con una ragazza. L’episodio ha sconvolto la comunità scolastica e sollevato riflessioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

LA SPEZIA – Zouhair Atif, 19enne accusato di avere ucciso a coltellate Abanoud Youssef, 18 anni, coetaneo e compagno di scuola ieri, 16 gennaio 2026, all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, ha ammesso il gesto nel corso dell’interrogatorio davanti al magistrato. Un interrogatorio fiume al termine del quale il diciannovenne è stato arrestato mentre sono ancora in corso le valutazioni legate alla contestazione della premeditazione: il giovane ha colpito il rivale con un coltello che si era portato da casa. Da quanto è emerso l’episodio è avvenuto al culmine di una lite per una serie di dissapori che si trascinavano da tempo per gelosia nei confronti di una ragazza, coetanea e compagna di scuola. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

