La Spezia uccide il compagno di scuola per delle foto | il movente choc emerge nell’interrogatorio

Nella Spezia, un giovane ha confessato di aver ucciso un compagno di scuola, motivato dal fatto che aveva scambiato delle foto con la ragazza che frequentava. L’interrogatorio ha rivelato i dettagli di un movente legato a questioni di gelosia e rispetto. La vicenda solleva ancora una volta questioni sulla gestione dei rapporti online tra giovani e le conseguenze di comportamenti inappropriati.

Ha ammesso di aver ucciso il suo compagno di scuola perché «non doveva fare quello che ha fatto. Scambiare quelle foto con la ragazza che frequento». L'interrogatorio davanti al magistrato di Zouhair Atif, 19 anni, il ragazzo marocchino accusato dell’omicidio di Abanoud Youssef, 18 anni, italiano di origini egiziane si è concluso con l'arresto per omicidio. Il magistrato ha secretato gli atti. Da quanto appreso, Atif avrebbe svelato il movente: Abanoud conosceva fin da bambino la ragazza che Atif frequentava e si sarebbero scambiati foto di quando erano piccoli. Secondo quanto riportato stamani da Repubblica, lo zio di Abanoub ha sostenuto che Atif, del quale non fa mai il nome, «non era la prima volta che portava il coltello a scuola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

