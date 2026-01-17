La Spezia | Sensi ' cattivismo destra non ha portato a niente'
La Spezia: Sensi evidenzia come il “cattivismo di destra” non abbia portato risultati concreti. In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza, Sensi sottolinea l’urgenza di affrontare il problema delle lame in tasca, evidenziando la necessità di interventi efficaci per prevenire ulteriori tragedie e garantire una maggiore tutela per i giovani.
Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Vorrei sapere quante altri ragazzi devono morire, quanti restare feriti prima di capire che c'è una questione legata all'utilizzo delle lame in tasca in Italia. Non possiamo pensare che siamo il Far West. Il cattivismo della destra non ha portato a niente, a niente". Lo scrive su X il senatore del Pd Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Accoltellato a scuola a La Spezia, l’aggressore lo ha inseguito: “Aveva già portato il coltello in classe”
Leggi anche: La Spezia, studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno: è gravissimo. Fermato un diciannovenne, ha portato l'arma da casa
La Spezia: Sensi, 'cattivismo destra non ha portato a niente' - "Vorrei sapere quante altri ragazzi devono morire, quanti restare feriti prima di capire che c'è una questione legata all'utilizzo delle lame in tasca in Italia. iltempo.it
++ ULTIM'ORA - La Spezia, studente accoltellato a scuola: è gravissimo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.