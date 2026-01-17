la sinistra italiana degli ayatollah

Negli anni Settanta, la rivoluzione di Khomeini in Iran suscitò notevole interesse tra intellettuali italiani ed europei, che interpretavano la cacciata dello Scià come un segnale di una possibile svolta marxista e comunista. Oggi, questa presenza e influenza si sono estese anche in Italia, evidenziando un legame tra le istanze degli ayatollah e alcune realtà politiche o culturali locali. Un’analisi che invita a riflettere sulle connessioni tra movimenti religiosi e ideologie politiche nel nostro

Gli ayatollah non sono solo là, stanno anche qua. Quando alla fine degli anni Settanta ci fu la rivoluzione di Khomeini furono molti gli intellettuali italiani ed europei che videro nella cacciata dello Scià l'annuncio della rivoluzione marxista e comunista. Il principe di questi intellettuali fu Michael Foucault che si bevve letteralmente il cervello e in tanti in Italia gli andarono dietro. Tanto che l'Unità titolò così: «Iran: la vittoria popolare è travolgente». Aggiungendo: «Le vie inesplorate delle rivoluzioni». La lettura che i comunisti italiani davano della rivoluzione integralista di Khomeini era tutta in chiave anti-occidentale, anti-americana e, dunque, illiberale.

