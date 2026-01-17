La scuola apre all’Europa Al Carducci 160 studenti in viaggio con Erasmus+
Il liceo Carducci di Viareggio si apre all’Europa, offrendo agli studenti esperienze di studio all’estero grazie al programma Erasmus+. Con 160 partecipanti, la scuola rafforza il suo impegno nell’internazionalizzazione, promuovendo un percorso formativo orientato alla crescita personale e culturale. Questa iniziativa testimonia l’attenzione del liceo per l’integrazione europea, offrendo agli studenti opportunità di apprendimento e confronto in un contesto internazionale.
Il liceo classico e linguistico Carducci di Viareggio si conferma una scuola d’eccellenza anche per l’internazionalizzazione, sfruttando appieno le opportunità offerte dal Programma Erasmus+. Grazie all’accreditamento per il triennio 2024-2027, ottenuto con i finanziamenti erogati dall’agenzia nazionale Indire e i fondi straordinari della Missione 4 del PNRR, il Carducci ha potuto ampliare il suo già noto programma di esperienze di mobilità all’estero. I risultati di questo progetto, che risulta una straordinaria risorsa per arricchire l’esperienza formativa dell’intera comunità scolastica, sono tangibili e significativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Al “Marzolla” la Notte del Logos apre le celebrazioni per i 160 anni dell'isituto
Leggi anche: L'Itis Morosini di Ferentino vola in Europa con il progetto Erasmus
La scuola apre all’Europa. Al Carducci 160 studenti in viaggio con Erasmus+ - I ragazzi coinvolti hanno frequentato i loro coetanei e condiviso le esperienze. lanazione.it
Nuove competenze digitali: apre a Udine la sede di Scuola di Robotica - facebook.com facebook
OrizzonteScuola PLUS apre una sezione nella rivista Gestire la scuola con contenuti operativi su fondi PNRR e Programma Nazionale 2021–2027. L’obiettivo è aiutare dirigenti, DSGA e segreterie a gestire e rendicontare correttamente i finanziamenti, sempli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.