Il liceo Carducci di Viareggio si apre all’Europa, offrendo agli studenti esperienze di studio all’estero grazie al programma Erasmus+. Con 160 partecipanti, la scuola rafforza il suo impegno nell’internazionalizzazione, promuovendo un percorso formativo orientato alla crescita personale e culturale. Questa iniziativa testimonia l’attenzione del liceo per l’integrazione europea, offrendo agli studenti opportunità di apprendimento e confronto in un contesto internazionale.

Il liceo classico e linguistico Carducci di Viareggio si conferma una scuola d’eccellenza anche per l’internazionalizzazione, sfruttando appieno le opportunità offerte dal Programma Erasmus+. Grazie all’accreditamento per il triennio 2024-2027, ottenuto con i finanziamenti erogati dall’agenzia nazionale Indire e i fondi straordinari della Missione 4 del PNRR, il Carducci ha potuto ampliare il suo già noto programma di esperienze di mobilità all’estero. I risultati di questo progetto, che risulta una straordinaria risorsa per arricchire l’esperienza formativa dell’intera comunità scolastica, sono tangibili e significativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scuola apre all’Europa. Al Carducci 160 studenti in viaggio con Erasmus+

