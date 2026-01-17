La S19 fino a Melegnano Via libera dalla Regione I pendolari | Era ora

La Regione Lombardia ha approvato il prolungamento della linea S19 fino a Melegnano, migliorando la connessione tra le aree suburbane e Milano. La decisione, accolta con soddisfazione dai pendolari, rappresenta un passo importante per potenziare il servizio ferroviario e facilitare gli spostamenti quotidiani. L’ampliamento della linea contribuirà a una mobilità più efficiente e sostenibile nella zona.

Regione Lombardia s’impegna a prolungare fino a Melegnano il tracciato della linea suburbana S19, che attualmente collega Albairate a Milano-Rogoredo. Il consiglio regionale ha approvato, in questo senso, un ordine del giorno presentato dal movimento Cinque Stelle, col capogruppo Nicola Di Marco come primo firmatario. Il documento, che è stato discusso e votato nell’ambito della revisione della legge regionale sul trasporto pubblico, invita il presidente lombardo Attilio Fontana e la sua Giunta "a prevedere il prolungamento della corsa suburbana S19, già attiva da dicembre 2025 sulla tratta Albairate-Milano Rogoredo, fino alla stazione di Melegnano come scelta prioritaria per rafforzare la mobilità su ferro ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

