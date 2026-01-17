La Ruota dei Campioni le pagelle | nuovo look per Samira Lui 8 Gianni Morandi in concerto 10

Venerdì 16 gennaio 2026 torna La Ruota dei Campioni, con un nuovo look e aggiornamenti sulle pagelle. Gerry Scotti introduce le sfide settimanali, tra entusiasmo e curiosità, mentre i protagonisti si confrontano in un contesto rinnovato. L’appuntamento si conferma come uno dei momenti di intrattenimento più seguiti, offrendo spazio a giudizi imparziali e approfondimenti sui personaggi coinvolti.

Nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni, in onda venerdì 16 gennaio 2026. Gerry Scotti accoglie il suo pubblico in studio con grande entusiasmo, spiegando come il suo game show abbia ricevuto una sorta di premio. I produttori internazionali reputano la versione italiana la più spettacolare. Ringraziamenti di rito al pubblico, spazio per i campioni nuovamente in gioco e per Samira, che ha stupito tutti con un cambio look radicale. Il nuovo look di Samira Lui. Voto: 8. Elegantissima nel suo abito nero attillato, Samira Lui si è presentata senza la sua distintiva capigliatura riccia e voluminosa.

