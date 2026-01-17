Il nuovo approccio del guru dell’Isola rompe con le tradizionali abitudini di orario, offrendo servizi aperti dalla mezzogiorno a mezzanotte. Non si tratta di un’innovazione provocatoria, ma di una scelta consapevole che mette in discussione il convenzionale. La sua filosofia si basa sull’idea di superare le logiche predefinite, offrendo maggiore flessibilità e libertà di scelta ai clienti, senza seguire mode o tendenze passeggere.

Non è un sovversivo. E tantomeno un modaiolo. Ma una cosa è certa: non ama il pensiero unico, e per intuirlo basta frequentarlo. Aveva già offerto questa immagine di sé 17 anni fa, quando aveva avviato il Ratanà ribaltando l’immagine paludata e museale della classica cucina meneghina per darle una verve ibrida, tradizionale e insieme contemporanea, che avrebbe fatto scuola e non solo all’Isola e tra i grattacieli di Porta Nuova. Dove, va detto, Cesare Battisti è ormai una sorta di guru, forte di un locale che nel frattempo è diventato un porto di ancoraggio per gli appassionati della buona tavola e della sana convivialità che sa notoriamente alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivoluzione del guru dell’Isola: "Superiamo la logica pranzo-cena. Aperti da mezzogiorno a mezzanotte"

Leggi anche: A Roma la notte bianca per richiedere la carta d’identità elettronica: uffici aperti fino a mezzanotte

Leggi anche: Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La rivoluzione del guru dell’Isola: "Superiamo la logica pranzo-cena. Aperti da mezzogiorno a mezzanotte" - Dal 26 gennaio l’iconico Ratanà abolirà l’orario spezzato e servirà il suo menù anche nel pomeriggio. ilgiorno.it