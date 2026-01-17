La rivoluzione del guru dell’Isola | Superiamo la logica pranzo-cena Aperti da mezzogiorno a mezzanotte
Il nuovo approccio del guru dell’Isola rompe con le tradizionali abitudini di orario, offrendo servizi aperti dalla mezzogiorno a mezzanotte. Non si tratta di un’innovazione provocatoria, ma di una scelta consapevole che mette in discussione il convenzionale. La sua filosofia si basa sull’idea di superare le logiche predefinite, offrendo maggiore flessibilità e libertà di scelta ai clienti, senza seguire mode o tendenze passeggere.
Non è un sovversivo. E tantomeno un modaiolo. Ma una cosa è certa: non ama il pensiero unico, e per intuirlo basta frequentarlo. Aveva già offerto questa immagine di sé 17 anni fa, quando aveva avviato il Ratanà ribaltando l’immagine paludata e museale della classica cucina meneghina per darle una verve ibrida, tradizionale e insieme contemporanea, che avrebbe fatto scuola e non solo all’Isola e tra i grattacieli di Porta Nuova. Dove, va detto, Cesare Battisti è ormai una sorta di guru, forte di un locale che nel frattempo è diventato un porto di ancoraggio per gli appassionati della buona tavola e della sana convivialità che sa notoriamente alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: A Roma la notte bianca per richiedere la carta d’identità elettronica: uffici aperti fino a mezzanotte
Leggi anche: Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo
La rivoluzione del guru dell’Isola: "Superiamo la logica pranzo-cena. Aperti da mezzogiorno a mezzanotte" - Dal 26 gennaio l’iconico Ratanà abolirà l’orario spezzato e servirà il suo menù anche nel pomeriggio. ilgiorno.it
Chi sarà davanti dopo la rivoluzione 2026 Parola ad Adrian Newey La Formula 1 è alle porte della più grande rivoluzione tecnica degli ultimi decenni: nuovo telaio, nuove power unit, nuovi carburanti e nuove gomme. Una vera ripartenza da zero… o qua - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.