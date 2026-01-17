La risalita della Juve si ferma a Cagliari | bianconeri battuti 1-0 dalla rete di Mazzitelli

La Juventus si ferma a Cagliari, subendo una sconfitta per 1-0 grazie a un gol di Mazzitelli nel secondo tempo. I bianconeri hanno controllato il possesso palla, ma la difesa rossoblù ha resistito efficacemente, impedendo alla Juventus di trovare la rete. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra di Torino nel finalizzare le occasioni create.

