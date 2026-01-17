La Regione Piemonte stanzia oltre 130 mila euro per associazioni di volontariato
La Regione Piemonte ha destinato oltre 130 mila euro a supporto delle attività delle associazioni di volontariato e delle strutture di Protezione civile. La misura mira a migliorare le dotazioni e a rafforzare l’efficienza nella gestione delle emergenze, coinvolgendo sia il livello regionale che quello comunale. Questo intervento sottolinea l’impegno della regione nel garantire una risposta efficace e coordinata in situazioni di criticità.
La Regione Piemonte mette a disposizione del sistema della Protezione civile, dei gruppi di volontariato, del coordinamento regionale e di quelli comunali, oltre 130 mila euro per migliorare le dotazioni e rafforzare l’efficienza nella gestione delle emergenze. Sono 19 i gruppi di Protezione civile piemontesi che potranno beneficiare dei 132.274 euro investiti complessivamente. È quanto stabilito da un provvedimento dell’Assessorato alla Protezione civile per l'acquisto di nuove divise, moderni dispositivi di protezione individuale, mezzi e attrezzature come motopompe, motoseghe e materiali tecnici, fondamentali per gli interventi sul territorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
