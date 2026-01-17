La protesta Falconara dice no | Qui è al confine

A Falconara, la comunità esprime preoccupazione riguardo a progetti che potrebbero influire sulla qualità della vita, come il possibile crematorio in via Saline. Dopo aver evitato l’attivazione di un Cpr nel territorio, l’attenzione si concentra ora sulle decisioni che riguardano lo sviluppo urbano e il rispetto delle esigenze locali, mantenendo un approccio sobrio e informativo.

Scongiurata, per ora, l’attivazione di un Cpr nel suo territorio, Falconara adesso deve preoccuparsi del crematorio che l’amministrazione comunale di Ancona vorrebbe realizzare in via Saline. Siamo, di fatto, a poche centinaia di metri dal confine falconarese e questa ipotesi, quella al momento più concreta, non piace all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefania Signorini. Il gioco della ‘filiera’ di centrodestra in questo caso potrebbe non rivelarsi di alcun peso, almeno stando alle parole diffuse ieri proprio dal Comune di Falconara: "L’amministrazione comunale di Falconara Marittima esprime netta contrarietà all’ipotesi emersa sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino Ancona di localizzare l’impianto crematorio del Comune dorico ai confini del territorio di Falconara – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione falconarese – Al momento non risultano atti che prevedano tale localizzazione, né è stato avviato alcun iter per la realizzazione della struttura in via delle Saline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

