La stagione atletica 2024 si apre con numerosi appuntamenti, tra mondiali indoor, europei all’aperto e preparazioni per le Olimpiadi di Los Angeles. I nostri atleti, come Iapichino e Fabbri, mirano a crescere, mentre Diaz posticipa l’inizio della sua stagione. Il 2026 rappresenta un anno di transizione e di consolidamento per l’atletica italiana, con nuovi talenti e grandi attese per il futuro.

Il 2026 è un anno di transizione, per l’atletica italiana, eppure soprattutto per le forze più fresche che sono arrivate a rimpolpare i palmarès e a dare segni incoraggianti per il futuro azzurro sarà una stagione molto importante. È chiaro che la programmazione viene fatta tenendo presente l’obiettivo più grande, quello delle Olimpiadi che si terranno tra due anni a Los Angeles. Questo vale soprattutto per gli atleti più esperti come Gianmarco Tamberi, che ha già rivelato di voler provare ad arrivare al 2028 in pedana, anche per rifarsi dell’ultima Olimpiade parigina nella quale non ha potuto dare il meglio per questioni di salute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La programmazione di molti atleti è puntata già sulle Olimpiadi di Los Angeles, ma tra mondiali indoor ed europei all’aperto ci sono comunque appuntamenti importanti per i nostri campioni Iapichino e Fabbri vogliono continuare a crescere, Diaz rimanda la partenza della sua stagione. Tra consacrazioni e ritorni. Il 2026 è l’anno di Furlani aspettando il vero Jacobs

