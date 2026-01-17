Quasi 5 milioni di italiani, per la precisione 4,800000 hanno guardato, lunedì 12 gennaio, la prima puntata della fiction “La Preside” su Rai Uno. Una serie evento, presentata in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma, e liberamente ispirata alla storia della dirigente scolastica Eugenia Carfora, in servizio all’ITIS Morano di Caivano, dopo aver lavorato per qualche anno in un’altra scuola dello stesso, difficile territorio, la Viviani. A ideare la fiction è stato il produttore Luca Zingaretti, che ha conosciuto la figura di Eugenia Carfora guardando il secondo documentario a lei dedicato da Domenico Iannacone. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: “La Preside” propaganda di TeleMeloni? Una polemica semplicemente grottesca

Leggi anche: La polemica sul Garante, Minoli: "Ma quale TeleMeloni? In Rai funziona da sempre così"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“La Preside” propaganda di TeleMeloni? Una polemica semplicemente grottesca; La polemica su “La Preside” e il presunto legame con TeleMeloni alimenta dibattiti surreali.

Copernico, polemica sulla circolare: "È propaganda". Il preside si scusa - Azione Studentesca accusa: "La scuola deve essere neutrale, non schierarsi da una parte politica". lanazione.it

"Secondo gli accusatori, la fiction #LaPreside serve solo a fare propaganda a TeleMeloni. Ma la polemica è assurda. E qui la smontiamo, punto per punto". L'analisi - facebook.com facebook

Come funziona la propaganda: conferenza stampa della premier #Meloni. No, presidente del consiglio dei ministri. E anche sul concetto di conferenza stampa parliamone.. #telemeloni. x.com