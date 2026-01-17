La preside Alesiani docente di Can Yaman al liceo di Istanbul.

La preside Antonietta Alesiani, docente di matematica e fisica e allora insegnante a Istanbul, ha avuto tra i suoi studenti l’attore Can Yaman, protagonista del nuovo

L’attore più famoso del momento, Can Yaman, interprete del nuovo " Sandokan " televisivo andato in onda su Rai Uno, da liceale a Istanbul ha avuto una docente civitanovese di matematica e fisica, la professoressa Antonietta Alesiani, poi diventata dirigente scolastica in provincia e infine all’Itc e geometri Corridoni di Civitanova, da dove poi è andata in pensione nel 2017. "Ricordo benissimo Can Yaman, alto e magro, molto bravo ed educato, nella classe di 20-25 ragazze e ragazzi frequentanti il liceo italiano, che ha sede in centro vicino all’ambasciata italiana. Una scuola configurata come privata, gestita dal nostro ministero dell’istruzione con quello degli affari esteri, dove noi docenti italiani eravamo distaccati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

