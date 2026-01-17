La premiazione del Criterium podistico toscano foto e classifiche

Il 16 gennaio 2026 a Cascina (Pisa) si è svolta nel salone consiliare la cerimonia di premiazione del Criterium Podistico Toscano 2025. L’evento ha riconosciuto le prestazioni più meritevoli della stagione regionale, con la consegna di premi e la presentazione delle classifiche ufficiali. Di seguito, foto e dettagli sull’appuntamento che conclude un anno di competizioni e impegno nel panorama podistico toscano.

Cascina (Pisa), 16 gennaio 2026 – Nel salone consiliare del Comune di Cascina si è svolta la cerimonia di consegna dei premi del Criterium Podistico Toscano 2025, appuntamento che rappresenta uno dei momenti più alti e significativi dell’intera stagione podistica regionale. Un’occasione non solo celebrativa, ma profondamente identitaria per tutto il movimento toscano della corsa su strada, che in questo circuito ritrova memoria, continuità e visione. Le premiazioni del Criterium podistico toscano Il Criterium Podistico Toscano si conferma, numeri alla mano, la più importante classifica gare della Toscana, un contenitore sportivo capace di unire territorio, società e atleti lungo un’intera annata agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La premiazione del Criterium podistico toscano, foto e classifiche Leggi anche: La bellezza del Conero nelle foto degli studenti: premiazione alla Mole per il concorso “Scatti naturali” Leggi anche: Ambrogini D’Oro 2025, a Milano la cerimonia di premiazione dei vincitori. FOTO Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La premiazione del Criterium podistico toscano, foto e classifiche - Cascina (Pisa), 16 gennaio 2026 – Nel salone consiliare del Comune di Cascina si è svolta la cerimonia di consegna dei premi del Criterium Podistico Toscano 2025, appuntamento che rappresenta uno dei ... lanazione.it

Criterium Tuscia & Umbria Challenge, venerdì 9 gennaio la premiazione della terza edizione alle Terme di Orte - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.