La pornografia della sostenibilità

In questa riflessione, si esplora il ruolo della sostenibilità nelle scelte quotidiane e nelle decisioni aziendali. Si analizza come spesso il concetto venga utilizzato superficialmente, senza coinvolgere le realtà più autentiche e delicate di chi deve affrontare rinunce e responsabilità. Un’analisi sobria e approfondita di un tema cruciale, che invita a riflettere oltre le parole e le apparenze.

di Annamaria Spina Quando parliamo di sostenibilità, mi domando, quanto incide davvero sulle scelte che facciamo ogni giorno.su quelle decisioni che costano, che espongono, che non generano consenso immediato ma determinano il futuro di un'impresa e delle persone che la abitano? E quanto spesso, invece, la sostenibilità resta una parola giusta, pronunciata nel momento giusto, senza entrare nel punto più fragile e più umano del decidere, quello in cui si accetta una rinuncia, si attraversa una paura, si assume una responsabilità reale? Questo titolo non è una provocazione gratuita. Il termine "pornografia" è scelto con precisione per descrivere un fenomeno reale, diffuso e insidioso.

