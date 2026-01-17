La Pietà di Bellini conquista New York Il capolavoro alla Morgan Library

La Pietà di Giovanni Bellini, recentemente restaurata, approda alla Morgan Library di New York, offrendo al pubblico internazionale l'opportunità di ammirare un capolavoro che esprime con rinnovata forza la sua intensità emotiva. Questa esposizione rappresenta un’occasione unica per approfondire il patrimonio artistico del maestro veneziano e la sua influenza nel panorama rinascimentale.

La Pietà di Giovanni Bellini attraversa per la prima volta l’Oceano e approda a New York, rivelando al pubblico internazionale la rinnovata intensità espressiva emersa dopo il recente restauro. Il capolavoro, appartenente al patrimonio del Museo della Città di Rimini, è oggi esposto negli spazi della Morgan Library & Museum, nel cuore di Manhattan, segnando la seconda tappa di un prestigioso viaggio iniziato lo scorso novembre a Venezia. Dopo il debutto alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, l’opera del maestro veneto (1430–1516) è ora accolta nello storico studio del collezionista e mecenate J. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

