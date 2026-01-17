La perla lecchese del lago illumina le Olimpiadi invernali

Varenna, affascinante borgo del Lago di Como, continuerà ad illuminare le sue vie con le luminarie natalizie fino alla fine di febbraio. Questa scelta permette di prolungare l’atmosfera festiva, offrendo ai visitatori un paesaggio suggestivo e accogliente. Le luminarie, simbolo della tradizione locale, rappresentano un segno di continuità e cura verso la comunità e i turisti che frequentano la perla lecchese.

Varenna prolunga le illuminazioni delle feste in vista dell'evento Milano-Cortina. Le luminarie più natalizie saranno in parte sostituite con installazioni raffiguranti la torcia olimpica. Intanto vola il turismo anche "fuori stagione" Il comune di Varenna annuncia che le luminarie natalizie che hanno abbellito la perla lecchese del lago di Como durante le festività natalizie rimarranno accese fino alla fine di febbraio. La decisione è stata presa per celebrare le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e accogliere al meglio i visitatori che sceglieranno Varenna durante l'evento sportivo di portata mondiale che, dal 6 al 22 febbraio prossimi, si svolgerà in parte anche vicino al nostro territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: La magia del Natale nella perla lecchese del lago Leggi anche: "In Fabula" a suon di arpe nella perla lecchese del lago Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lecco, il nuovo quarto ponte si illumina con il tricolore: lunedì l’inaugurazione; Tre inaugurazioni in quattro giorni: quarto ponte e svincoli pronti per le Olimpiadi. Successo per il tradizionale evento del 6 gennaio nella perla lecchese del lago - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.