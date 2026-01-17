La nuova truffa della targa clonata | come funziona e chi ne è vittima

Negli ultimi tempi si è diffusa una nuova truffa legata alla clonazione delle targhe automobilistiche. Un gruppo di criminali con base a Napoli utilizza questa tecnica per ingannare le vittime, molte delle quali sono anziani. Conoscere il funzionamento di questa frode è importante per riconoscerne i rischi e adottare le opportune precauzioni. Ecco come operano e come proteggersi da questa insidiosa truffa.

"Le hanno clonato la targa": la nuova truffa agli anziani di una banda con base a Napoli, capace di raggirare molte persone. Targa clonata: sventata la truffa. Marcianise, tenta truffa ad anziana con tecnica della "targa clonata": arrestato 40enne di Napoli. "La sua auto ha la targa clonata": così due truffatori hanno ingannato un'anziana a Ostia; Targa clonata: sventata la truffa; «La vostra targa è legata a una rapina»: ecco la nuova truffa telefonica; Bloccati in A1 i finti finanzieri: nascondevano l'oro di un'anziana nella cuffia del cambio.

Raggiri criminali Italia: «le hanno clonato la targa», la nuova truffa agli anziani - Inizia così la nuova truffa agli anziani in Italia che parte da Napoli e che sarebbe, stando a quanto emerso finora, realizzata da una banda di veri e propri esperti capaci anche di riprodurre ... bluewin.ch

Come funziona la truffa della targa clonata - «Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori». msn.com

