La nuova truffa del Ministero | con la scusa di un controllo i ladri vi entrano in casa

Recentemente a Bolzano circola un volantino con l’intestazione del Ministero dell’Interno, annunciando controlli nei condomini. Si tratta di una comunicazione falsa utilizzata da truffatori per entrare in casa delle persone con l’inganno. È importante essere cauti e verificare sempre le comunicazioni ufficiali prima di aprire la porta a sconosciuti, per proteggersi da eventuali raggiri.

Sta circolando nei condomini del capoluogo un volantino con l'intestazione, ovviamente falsa, del Viminale, che paventa fantomatici controlli sui non residenti. Si tratta di un escamotage al quale fare molta attenzione Sta circolando in questi giorni a Bolzano un volantino, con l’intestazione del Ministero dell’Interno, che annuncia dei controlli all’interno dei condomini. Tuttavia, il Viminale con questa cosa non c’entra nulla: si tratta di una truffa, l’ennesima nuova trovata dei malviventi a cui fare attenzione. Perché il rischio di cadere nella trappola c’è e non è nemmeno di poco conto; il problema è che, aprendo la porta a chi si spaccia per chi non è, giocando sull’effetto “ansia da controllo dell’autorità”, equivale a far entrare un ladro in casa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

