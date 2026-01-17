La nuova grande spa che ha aperto vicino a Monza | Prima wellness destination immersiva d’Italia

A pochi chilometri da Monza, apre la prima wellness destination immersiva in Italia, dedicata al benessere e al relax. La spa offre terrazze panoramiche, piscine e spazi dedicati a cinque ambienti tematici, ispirati alle tradizioni giapponese e nordica. Un luogo pensato per rigenerarsi, con un approccio integrato e sobrio, che unisce tradizione e innovazione nel rispetto del comfort e della tranquillità dei visitatori.

Terrazze panoramiche, piscine, relax. Una grande spa- la prima wellness destination immersiva d’Italia - dove il benessere passa attraverso cinque mondi, ispirati alle grandi tradizioni, dal Giapppone alla cultura nordica. A Bergamo, a meno di un’ora da Monza, ha aperto ChorusLife Immersive spa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: La nuova QC Spa of Wonders da provare nel 2026 ha aperto a Salsomaggiore Leggi anche: Spa privata in casa: soluzioni wellness per l’uomo che cura sé stesso. Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Terrazze panoramiche e piscine, la nuova grande spa in Lombardia: Prima wellness destination immersiva d’Italia; Il 2026 di FIAT si apre con le offerte “più forti dell’Universo”; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Asset Finding: la nuova piattaforma di Davis & Morgan S.p.A. per scoprire e valorizzare operazioni NPL off-market. La nuova grande spa che ha aperto vicino a Monza: "Prima wellness destination immersiva d’Italia" - dove il benessere passa attraverso cinque mondi, ispirati alle grandi tradizioni, dal Giapppone ... monzatoday.it

Nuova apertura a FOGGIA! La grande famiglia #ARDDiscount cresce ancora! Questa mattina abbiamo inaugurato un nuovo ARD Discount in Piazza Ugo Foscolo 2/C Un grande in bocca al lupo a tutto il nuovo Team! Vi aspettiamo con offerte impe - facebook.com facebook

Roma: ripartono i lavori alla nuova grande moschea x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.