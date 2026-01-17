La natura ci fa nascere schiavi per nutrirci la politica ci promuove sovrani per affamarci

La natura ci fornisce ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere, mentre le strutture politiche spesso ci pongono in ruoli di dipendenza. Leonardo da Vinci osservava che il mondo è un sistema complesso e interconnesso, dove ogni elemento influenza gli altri. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per interpretare il nostro ruolo all’interno di un equilibrio spesso sfuggente, tra bisogni naturali e le scelte delle istituzioni.

di Franco Luceri – Manlio Sgalambro diceva che la filosofia non può che avere “funzione consolatoria“, dovendo convincere gli umani, (anche chi si illude di essere politicamente sovrano) che su questo pianeta, dipendendo dalla natura per le risorse vitali: aria, acqua, fuoco, cibo e terra, siamo tutti schiavi di fatto; perché nessuna scienza, politica o libero mercato sarà mai capace di tenere in vita l’umanità sostituendo la natura che fornitrice di risorse vitali per tutti. Leonardo da Vinci dicevache:“la complessità di questo mondo è imponderabile, perché è tutto collegato ed interdipendente“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La natura ci fa nascere schiavi per nutrirci, la politica ci promuove “sovrani” per affamarci Leggi anche: Federico Mastrostefano ci fa o ci è a UeD? È bufera: la sua replica fa sospettare Leggi anche: “Nutrirci di pesce crudo ci ha salvato”: una coppia sopravvive per 66 giorni nell’Oceano Pacifico dopo un attacco delle balene. La storia dei coniugi Butler Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Anche da una buccia di banana può far nascere un fiore Può sembrare poco, ma dentro ogni scarto organico c’è una piccola promessa di vita. Riciclare bene l’organico significa chiudere il cerchio della natura, trasformando ciò che resta in nuova energia p - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.