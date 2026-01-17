La Natività all' interno del Santuario della Madonna del Fiume è da primo premio

La Natività all’interno del Santuario della Madonna del Fiume è riconosciuta come uno dei migliori allestimenti della zona. Per il Natale 2025, anche quest’anno, 19 cittadini di Mandello hanno partecipato al concorso “Andando per presepi”. Questo evento permette di visitare presepi allestiti in spazi privati, valutati da una giuria, contribuendo a mantenere viva la tradizione natalizia nel territorio.

Mandello: il Sacro Cuore si aggiudica la vittoria al concorso "Andando per presepi". Al secondo posto il lavoro all'uncinetto di Cristina Dellamano, terzo lavoro natalizio esposto su pannelli da Francesco e Adriana Divenuto nel corso degli anni appuntamento irrinunciabile, anche per il Natale 2025 molti mandellesi (in tutto 19) si sono iscritti per partecipare al concorso “Andando per presepi”: un allestimento in spazi privati accessibili alla visione pubblica della Natività, per il quale un'apposita giuria ha decretato il podio dei vincitori esprimendo una valutazione artistica, per tradizione e fantasia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

