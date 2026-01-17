La madre di Rubina Aminian costretta a trafugarne il corpo a Teheran La giovane uccisa è tra i simboli delle proteste in Iran

La madre di Rubina Aminian, giovane tra i simboli delle proteste in Iran, è stata costretta a trafugare il corpo a Teheran. Le famiglie dei manifestanti uccisi affrontano il caos negli obitori, cercando i loro cari tra i corpi, mentre temono pressioni del regime per il rilascio e il funerale dei defunti. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le tensioni legate alle proteste in Iran.

Le famiglie dei manifestanti uccisi nelle proteste in Iran descrivono il caos negli obitori affollati, la ricerca dei loro cari tra pile di corpi insanguinati e il timore che il regime esiga un pagamento per il rilascio del corpo e ne vieti il funerale. Secondo quanto ha riportato Ynet la famiglia di Rubina Aminian, la studentessa uccisa con un colpo alla schiena a distanza ravvicinata a Teheran e diventata uno dei simboli delle proteste, è stata costretta a trafugarne il corpo.

