La lite e la coltellata in classe Ucciso a 18 anni dal compagno

Un episodio grave si è verificato in una scuola italiana, dove un giovane di 18 anni è stato ucciso durante una lite tra compagni. La discussione, presumibilmente legata a motivi sentimentali, è degenerata in violenza con l’uso di un coltello portato da casa. L’incidente ha sconvolto l’ambiente scolastico, lasciando i presenti attoniti di fronte a un fatto così drammatico.

Una lite con un presunto "movente sentimentale", un coltello portato da casa e i colpi, che con i "sentimenti" non c'entrano ma che partono con violenza, in classe, a scuola, tra gli occhi attoniti dei compagni. Non ce l'ha fatta Youssef Abanoub, 18 anni, studente italiano di origini egiziane colpito a coltellate da un compagno di scuola al culmine di un diverbio avvenuto ieri attorno alle 11 all'interno di un istituto superiore della Spezia, il Domenico Chiodo, in via XX Settembre, la scuola che nell'Ottocento formava gli operai dell'arsenale marittimo e che oggi offre corsi legati all'allestimento degli yacht, pesca, moda e odontoiatria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lite e la coltellata in classe. Ucciso a 18 anni dal compagno Leggi anche: Morto lo studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno a La spezia Leggi anche: Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe: gravissimo studente di 18 anni a La Spezia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lite tra compagni per una foto, ucciso con una coltellata a scuola; Morto lo studente accoltellato a La Spezia, l'aggressione in classe forse per motivi sentimentali; La Spezia, morto studente di 18 anni accoltellato a scuola: fermato un compagno; “Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe. La lite e la coltellata in classe. Ucciso a 18 anni dal compagno - Morto uno studente di origine egiziana, fermato un 19enne marocchino: aveva portato l'arma da casa. msn.com

Abanoub ucciso a coltellate in aula a 19 anni per una ragazza - Sgomento a La Spezia per l'incredibile aggressione avvenuta in un istituto professionale. avvenire.it

Morto il ragazzo accoltellato in classe alla Spezia da un coetaneo - La Spezia – Non ce l’ha fatta il ragazzo, accoltellato questa mattina all’istituto professionale Chiodo- ilsecoloxix.it

La lite, la coltellata, la corsa in ospedale e l’attesa in rianimazione fino alla notizia più terribile. All’istituto “Domenico Chiodo” una mattina di scuola si è trasformata in tragedia: il ragazzo ferito non ce l’ha fatta. Il presunto aggressore, 19 anni, è stato fermato e a - facebook.com facebook

Milano, 70enne ucciso con una coltellata dopo una lite in casa: arrestato 21enne, ha tentato il suicidio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.