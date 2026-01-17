La Juve perde a Cagliari Spalletti non può sognare il sorpasso al Napoli domenica allo Stadium
La Juventus subisce una sconfitta a Cagliari, complicando le proprie speranze di sorpasso al Napoli. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra, che ha avuto occasioni non sfruttate. Domenica allo Stadium, il Napoli potrebbe consolidare la propria posizione, rendendo ancora più importante ogni dettaglio per le prossime gare. Un momento di riflessione per i bianconeri, che devono recuperare compattezza e determinazione.
. Clamorosa sconfitta della Juventus che perde una partita incredibile ma questo è il calcio: devi buttarla dentro e se non lo fai, amen. Il Cagliari segna con Mazzitelli nella ripresa quando il gol degli Spalletti boys sembrava una questione di minuti e poi gli ex bianconeri hanno ripreso il tema della serata: andare a sbattere sulla difesa cagliaritana che si è difesa con ordine. La Juventus è soprattutto Yildiz. Tanto Yildiz e poco altro. Quindi Spalletti con la Juve va a meno quattro dal Napoli e non può sognare il sorpasso domenica allo Stadium alle 18. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
