La Juventus subisce una sconfitta a Cagliari, complicando le proprie speranze di sorpasso al Napoli. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra, che ha avuto occasioni non sfruttate. Domenica allo Stadium, il Napoli potrebbe consolidare la propria posizione, rendendo ancora più importante ogni dettaglio per le prossime gare. Un momento di riflessione per i bianconeri, che devono recuperare compattezza e determinazione.

. Clamorosa sconfitta della Juventus che perde una partita incredibile ma questo è il calcio: devi buttarla dentro e se non lo fai, amen. Il Cagliari segna con Mazzitelli nella ripresa quando il gol degli Spalletti boys sembrava una questione di minuti e poi gli ex bianconeri hanno ripreso il tema della serata: andare a sbattere sulla difesa cagliaritana che si è difesa con ordine. La Juventus è soprattutto Yildiz. Tanto Yildiz e poco altro. Quindi Spalletti con la Juve va a meno quattro dal Napoli e non può sognare il sorpasso domenica allo Stadium alle 18. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juve perde a Cagliari, Spalletti non può sognare il sorpasso al Napoli domenica allo Stadium

Leggi anche: Spalletti, lo sguardo è solo al top. La Juve cerca il sorpasso al Napoli. Test Cagliari, poi il tour de force

Leggi anche: Juve Cagliari, tensione allo Stadium: Spalletti risponde a un tifoso! Ecco cosa è successo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

-1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti; Pisacane pronto: Cagliari, moltiplica tutto. Juve cambiata così con Spalletti; Juve, Spalletti: La gara di Champions è quella col Cagliari. Giochista o risultatista? Tutti e due ma senza snaturarmi; Spalletti alla vigilia di Cagliari-Juventus: Mercato? Voglio far star tranquillo Yildiz, ho visto due volte Como-Milan.

La Juve perde a Cagliari, Spalletti non può sognare il sorpasso al Napoli domenica allo Stadium - Clamorosa sconfitta della Juventus che perde una partita incredibile ma questo è il calcio: devi ... ilnapolista.it