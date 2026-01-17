la grazia o di come sorrentino ha tradotto il dubbio in cinema

Nel suo ultimo film, Paolo Sorrentino esplora con sensibilità i temi della memoria, della verità e della giustizia. Attraverso una narrazione riflessiva, il regista italiano traduce sul grande schermo il dubbio e le contraddizioni che caratterizzano l’esperienza umana. Un’opera che invita a riflettere con sobrietà sui dilemmi morali e sulle sfumature dell’animo, mantenendo intatta la propria autenticità e profondità.

Dal peso logorante di una memoria in cui convivono tenerezza e disincanto ai dilemmi morali sulla verità e la giustizia, il nuovo film di Paolo Sorrentino ripropone alcuni temi-chiave del cinema del regista. "Il passato è un peso, il futuro un vuoto": sono le parole rivolte dal Papa, interpretato da Rufin Doh Zeyenouin, al Presidente Mariano De Santis, in un dialogo che somiglia più a una confessione che non all'incontro diplomatico fra due capi di Stato. L'intersezione fra il passato e il futuro è il corto circuito che sembra aver inchiodato il protagonista de La grazia a un inesorabile immobilismo, a una prudenza di facciata dietro cui si cela una paralizzante incertezza: è il conflitto su cui è imperniato il nuovo film di Paolo Sorrentino, cronaca del "semestre bianco" di un immaginario Presidente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

