La Germania della Rivoluzione conservatrice | torna ricco di note il saggio di Armin Mohler

La Germania della Rivoluzione conservatrice, analizzata nel nuovo saggio di Armin Mohler, offre un approfondimento sulla complessa evoluzione culturale e politica del paese. Attraverso note e riflessioni, l’opera esplora le tensioni tra modernità e tradizione, tra influenze occidentali e radici profonde. Un testo che invita a comprendere i mutamenti di una nazione fondamentale nel panorama europeo, senza enfasi o sensazionalismi.

Nella sua opera lo studioso svizzero e segretario di Ernst Jünger racconta la Germania negli anni di Weimar, tra la catastrofe appena vissuta e quella che si preparava, divenne il teatro di un sommovimento spirituale tra i più tellurici del secolo Un enigma grava (o, forse, gravava) sul cuore dell'Europa: la Germania, nazione in bilico tra occidente e oriente, industrialismo e fremiti mistici, liberalismo e tendenze autoritarie, cattolicesimo e protesta. Negli anni di Weimar, tra la catastrofe appena vissuta e quella che si preparava, divenne il teatro di un sommovimento spirituale tra i più tellurici del secolo: la Rivoluzione conservatrice, che è anche il titolo di un monumentale saggio di Armin Mohler, studioso svizzero e segretario di Ernst Jünger, pubblicato per la prima volta in traduzione integrale da Passaggio al Bosco (sì, proprio loro).

