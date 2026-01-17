La generosità del territorio | 40 aziende insieme per il nuovo mezzo di Auser

Lo scorso sabato a Mandello, in Piazza Leonardo Da Vinci di fronte al Municipio, è stato presentato un nuovo veicolo destinato a supportare gli anziani del territorio. Promosso da 40 aziende locali, questo mezzo rafforza l’impegno di Auser nel offrire servizi di assistenza e accompagnamento, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone più fragili e a rafforzare il senso di comunità nel mandellese.

Le realtà produttive del Mandellese hanno contribuito all'acquisto del veicolo consegnato sabato mattina al presidente Claudio Dossi: "Abbiamo un problema, la popolazione è sempre più anziana". I sindaci Fasoli e Azzoni: "Da noi grande risposta del volontariato" Si è svolta nella mattinata di sabato in Piazza Leonardo Da Vinci di fronte al Municipio a Mandello l'inaugurazione del nuovo mezzo a disposizione della flotta di Auser. Presenti alla cerimonia i sindaci di Mandello Riccardo Fasoli e di Abbadia Roberto Azzoni, oltre al presidente di Auser Lecco Claudio Dossi. Nella platea, all'interno della sala consiliare, anche gran parte dei 40 imprenditori che hanno aderito al progetto "Noi con voi" per il finanziamento del veicolo, che verrà utilizzato per il trasporto e l'assistenza di anziani e disabili. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

