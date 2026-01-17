Ecco le anticipazioni de La Forza di una Donna dal 19 al 24 gennaio 2026. In questa settimana, Sarp Çe?meli compie un gesto impulsivo che provoca l'ira di Bahar, distruggendo il regalo di Arif per Doruk. Un episodio che aggiunge tensione alle vicende dei protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulle dinamiche familiari e sentimentali della serie.

© US Mediaset Un colpo di testa del marito Sarp Çe?meli farà infuriare tantissimo Bahar nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. In preda ad un lapsus di gelosia, innescato dalle provocazioni di?irin, Sarp distrugge infatti il cavallino regalato dal “rivale” Arif al figlio Doruk per la festa di circoncisione. Appena scopre tutto quanto, Bahar non si capacita del bruttissimo gesto del marito e comincia ad avvertire i segni di un malessere generale. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15 e il sabato alle 15. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026: Sarp distrugge il regalo di Arif per Doruk

