La Fiorentina piange il suo patron | è morto Rocco Commisso

La Fiorentina piange la perdita di Rocco Commisso, il suo presidente e patron scomparso. Imprenditore e appassionato, Commisso ha portato un nuovo slancio alla società e al calcio italiano dal 2019, dopo aver dedicato anni alla sua attività e al mondo dello sport. La sua figura rimarrà nei ricordi di tifosi e addetti ai lavori, simbolo di passione e dedizione per la Viola e il calcio italiano.

Visionario, testardo e innamorato. Rocco Commisso è stato tutto questo e molto di più per la Fiorentina e per il calcio italiano, avventure in cui si è calato nel 2019 dopo lungo corteggiamento che ha riguardato non solo la Viola ma anche il Milan. Voleva tornare a casa, Commisso, alle sue origini italiane e calabresi. Firenze è stata la sua terza patria dopo Gioiosa Ionica, luogo natale, e New York, la terra dell’affermazione professionale, fondatore del colosso Mediacom, patrimonio personale stimato in 8 miliardi di dollari. Rocco Commisso è morto dopo lunga malattia nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Fiorentina piange il suo patron: è morto Rocco Commisso Leggi anche: È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo presidente Leggi anche: Rocco Commisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo Presidente; Pisa-Atalanta 1-1, Palladino rivela le difficoltà incontrate e l'importanza di Raspadori: Ci dà tante soluzioni; Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso; La Fiorentina piange il suo presidente: è morto Rocco Commisso. La Fiorentina piange il suo patron: è morto Rocco Commisso - Un uomo con un carattere forte che ha spesso diviso i fiorentini e il calcio italiano ... panorama.it

Speciale FV, Morto Rocco Commisso: la Fiorentina piange il suo presidente - Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta ha espresso il suo cordoglio attraverso Radio FirenzeViola: "Commisso ultimo presidente mecenate, che ha fatto della passione ... firenzeviola.it

È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo Presidente - Si è spento negli Stati Uniti dove era arrivato all'età di 12 anni ... msn.com

L'Acf Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco Commisso L'annuncio della morte del patron in una nota diffusa poco fa dal club viola : "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le s - facebook.com facebook

La #Fiorentina piange il suo presidente: è morto Rocco #Commisso #SerieA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.