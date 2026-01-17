La Fiorentina piange il suo patron | è morto Rocco Commisso

La Fiorentina piange la perdita di Rocco Commisso, il suo presidente e patron scomparso. Imprenditore e appassionato, Commisso ha portato un nuovo slancio alla società e al calcio italiano dal 2019, dopo aver dedicato anni alla sua attività e al mondo dello sport. La sua figura rimarrà nei ricordi di tifosi e addetti ai lavori, simbolo di passione e dedizione per la Viola e il calcio italiano.

Visionario, testardo e innamorato. Rocco Commisso è stato tutto questo e molto di più per la Fiorentina e per il calcio italiano, avventure in cui si è calato nel 2019 dopo lungo corteggiamento che ha riguardato non solo la Viola ma anche il Milan. Voleva tornare a casa, Commisso, alle sue origini italiane e calabresi. Firenze è stata la sua terza patria dopo Gioiosa Ionica, luogo natale, e New York, la terra dell’affermazione professionale, fondatore del colosso Mediacom, patrimonio personale stimato in 8 miliardi di dollari. Rocco Commisso è morto dopo lunga malattia nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

